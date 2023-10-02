Aydın açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yardım çağrısında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
?????? Aydın açıklarında, Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışırken yardım çağrısında bulunan 3 düzensiz göçmen ile geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
???????Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'de sabaha karşı Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yardım çağrısında bulundu.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, denizdeki 3 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itildiği tespit edilen lastik botlardaki 53 düzensiz göçmeni de kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.