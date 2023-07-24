Ayasofya'nın ibadete açılmasının 3. yıl dönümü kutlandı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlarla buluştu. Erbaş, yapılan duaların ardından Ayasofya'yı 21 milyon insanın ziyaret ettiğini belirtti ve gençlere Ayasofya'yı ziyaret etme çağrısında bulundu.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Erbaş, "Bugün en mutlu günlerimizden, en mutlu anlarımızdan birisini idrak ediyoruz. Bundan üç sene önce yine 24 Temmuz da 2020 yılında 86 yıllık hasret son bulmuştu" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında vatandaşlarla buluştu. Sabah namazını kıldıran Erbaş, yapılan duaların ardından çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

"AYASOFYA'YI 21 MİLYON İNSAN ZİYARET ETTİ"