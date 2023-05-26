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Ayakum Gölü Hızla Genişleyerek Xinjiang'daki En Büyük Göl Haline Geldi

Ayakum Gölü Hızla Genişleyerek Xinjiang'daki En Büyük Göl Haline Geldi

Dünya Haberleri

Araştırmacılar, Ayakum Gölü'nün hızla genişleyerek Bosten Gölü'nün büyüklüğünü geçtiğini ve Xinjiang'daki en büyük göl haline geldiğini gözlemledi.

RUOQİANG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Kunlun Dağları'nın doğu eteğinde yer alan Ayakum Gölü'nden bir manzara görülüyor. Araştırmacılar, Ayakum Gölü'nün hızla genişleyerek Bosten Gölü'nün büyüklüğünü geçtiğini ve Xinjiang'daki en büyük göl haline geldiğini gözlemledi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Dünya Haberler

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