Avutralya'da bir süpermarket erkeklerde kalıcı ereksiyona sebep olan bir örümcekten dolayı kapatıldı

Avusturya'da bir süpermarket, erkeklerde kalıcı ereksiyona sebep olan bir örümceği fark edilmesi üzerine tahliye edildi. rezilya Dolaşan Örümceği olarak bilinen bu tür, ölümcül nörotoksin salgılayabilen dünyanın en zehirli örümceklerinden biridir.

Avustralya'da bir süpermarket, market içine erkeklerde kalıcı ereksiyona sebep olan bir örümceğin girmesi üzerine market kapatıldı.

Süpermarketin, mağaza müdürünün iddiasına göre, erkeklerde kalıcı ereksiyonlara yol açabilen muz seven bir örümceği fark ettikten sonra tahliye edildi.

Viyana'nın 45 mil batısındaki Krems an der Donau'daki Penny mağazası, dört inç uzunluğundaki siyah ve kırmızı örümceğin neden olduğu korkular nedeniyle Salı gününden bu yana kapalı kaldı.

Acil servislere çağrı yapıldı ve henüz bulunamayan örümceğin, muz demetlerine gizlenerek Avrupa'ya ulaşan yüksek derecede zehirli bir Brezilya Dolaşan Örümceği olabileceği uyarısında bulunuldu.

Bu yaratık, dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olup, ısırıklar hipotermi, bulanık görme, nöbetler ve bazı durumlarda ereksiyonlara neden olarak ölüme yol açabilir. Örümceğin zehiri, bir örümceğin ısırığının erkek kurbanlara acı veren dört saatlik bir ereksiyon sağlayabileceği keşfedildikten sonra ereksiyon bozukluk tedavilerinde kullanım için incelenmektedir.

Bir ilaçlama uzmanı çağrıldı ve mağazadaki muz kasaları mühürlendi, ancak raporlara göre mağaza muhtemelen gelecek haftaya kadar kapalı kalacak.

Rewe perakende grubunun bir sözcüsü, "kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin" şimdi mağazanın tekrar açılması için devam ettiğini söyledi.

Ancak yetkililer, "Geniş çaplı bir araştırmaya rağmen, bugüne kadar hiç örümcek bulunamadı" dedi.

Yaklaşık olarak yılda 4.000 kişi bu örümcek tarafından ısırılırken, ısırıkların yüzde 0,5'i ölümle sonuçlanmaktadır.