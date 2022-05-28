Avusturya: Putin, mahkum değişimi için olumlu sinyaller verdi - Haberler

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Avusturya: Putin, mahkum değişimi için olumlu sinyaller verdi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Avusturya: Putin, mahkum değişimi için olumlu sinyaller verdi

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, dün açıklama yaparak Putin'in kendisine mahkum değişimi ve Karadeniz'den yük gemilerinin çıkışı için olumlu sinyaller verdiğini duyurdu.

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, dün açıklama yaparak Putin'in kendisine mahkum değişimi ve Karadeniz'den yük gemilerinin çıkışı için olumlu sinyaller verdiğini duyurdu.

Şansölye Cuma öğleden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaş hakkında konuştuğunu belirterek "Diyaloga girmek için her fırsatı değerlendirmek bizim aktif bir tarafsızlık politikası anlayışımızdır. Bu yüzden Başkan Putin'i aradım. Bir mahkum değişimine olumlu sinyaller verdi. Ayrıca Karadeniz'de malların hareketine izin vermek istiyor" açıklamasını yaptı.

UKRAYNA'DAN ÇIKARILMASI GEREKEN MİLYONLARCA TON BUĞDAY VAR

Nehammer, telefon görüşmesinin spesifik olarak gıda güvenliği için 'yeşil koridorlar' ve mahkumların değişimi ile ilgili olduğunu belirterek görüşmeyi 'çok yoğun ve ciddi' olarak nitelendirdi. Şansölye ayrıca Putin'in görüşmede, Ukrayna'nın deniz limanları yoluyla tohum ve gıda ihracatına izin vermek için 'sinyaller' verdiğini ifade etti.

Nehammer konuyla ilgili katıldığı basın toplantısında, Ukrayna'dan çıkarılması gereken milyonlarca ton buğday ve tahıl olduğunu vurgularken potansiyel bir gıda krizinin sonuçlarının, özellikle Ukrayna'dan yapılan ihracata büyük ölçüde bağımlı olan Kuzey Afrika veya Pakistan'daki ülkelerini etkileyeceğini belirtti.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Vladimir Putin Karadeniz Avusturya Mahkum Dünya Haberler

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