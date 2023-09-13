Avusturya, Irak'taki Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

BAĞDAT, 13 Eylül (Xinhua) -- Avusturya, 30 yıldan fazla bir süre kapalı kalan Irak'taki büyükelçiliğini yeniden açtı.

Büyükelçiliğin yeniden açılması, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in iki günlük ziyaret için Salı günü Bağdat'a gelmesi üzerine gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile ayrı ayrı görüşen Schallenberg, güvenlik, ulaşım ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Schallenberg, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'le de bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, güvenlik endişeleriyle 1991'de kapatılan Bağdat'taki Avusturya Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasına ilişkin konuları görüştü.

İki bakan arasındaki görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Schallenberg, Avusturya'nın, Irak'ın istikrar ve güvenliğini destekleme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Avusturyalı bakan, "Irak, bölgenin istikrarında önemli bir rol oynuyor ve bu ülke istikrarsızlığa maruz kaldığında Avusturya da bunu hissedecektir" dedi.