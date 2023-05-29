Avusturya'da Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı
Dünya Haberleri
Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını coşkulu bir şekilde kutladı. Yabancıların yoğunlukta yaşadığı Viyana'nın 10'uncu bölgesindeki Raumanplatz Meydanı'nda toplanan Türkler, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını coşkulu bir şekilde kutladı.
Yabancıların yoğunlukta yaşadığı Viyana'nın 10'uncu bölgesindeki Raumanplatz Meydanı'nda toplanan Türkler, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.
Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıyan Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı.
Türk vatandaşları, Viyana'nın 10'uncu bölgesinde araçlarla konvoy oluşturdu.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamada farklı etnik gruplardan kişilerin de Türklere eşlik ettiği görüldü.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023