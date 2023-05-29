Avusturya'da Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını coşkulu bir şekilde kutladı. Yabancıların yoğunlukta yaşadığı Viyana'nın 10'uncu bölgesindeki Raumanplatz Meydanı'nda toplanan Türkler, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.