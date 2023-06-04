Avusturya'da Dünya Kahvaltı Günü etkinlikleri düzenlendi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği tarafından Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla iki etkinlik düzenlendi. Büyükelçilerin yanı sıra Kahramanmaraş depremi için giden arama kurtarma ekibi de katıldı. Türk kahvaltısı kültürü tanıtıldı.

Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği tarafından "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla iki etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un himayesinde gerçekleştirilen kahvaltı programına çok sayıda büyükelçinin yanı sıra 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Avusturya'dan bölgeye giden arama kurtarma ekibi de katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 5 Türk vatandaşını göçük altından kurtaran arama kurtarma ekibinin onur konukları olduğunu belirterek, davetlilere Dünya Kahvaltı Günü'nde geleneksel Türk kahvaltı kültürünü tanıtma imkanı bulduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'yle ilgili davetlileri bilgilendiren Ceyhun, etkinliğe gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Daimi temsilcilik konutunda Türk kahvaltısı

Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve eşi Ayten Eler de Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle BM'ye akredite büyükelçi ve eşlerini daimi temsilcilik konutundaki Türk kahvaltısında ağırladı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte dünya çapında tanınmış Türk modacı Atıl Kutoğlu da hazır bulundu.