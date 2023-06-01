Avusturya Başbakanı Nehammer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avusturya Başbakanı Nehammer görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.