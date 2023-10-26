Avusturalya'nın Queensland eyaleti Tara kasabasında devam eden yangınlarda 11 bin hektar ormanlık alan küle dönerken, 2 kişi hayatını kaybetti. En az 350 kişinin evlerinden tahliye edildiği kasabada, tahliye emri bir süre sonra kaldırıldı. Yangınlarla mücadele devam ediyor.

- Avusturalya'da orman yangını: 2 ölü

QUEENSLAND - Avusturalya'nın Queensland eyaleti Tara kasabasında devam eden yangınlarda 11 bin hektar ormanlık alan küle dönerken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Avusturalya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Queensland eyaletine bağlı Tara kasabasında çıkan yangında yaklaşık 11 bin hektarlık alan ve 16 ev küle döndü. En az 350 kişinin evlerinden tahliye edildiği kasabada, tahliye emri bir süre sonra kaldırıldı. Ancak yetkililer, kasaba sakinlerini evlerine dönmenin henüz güvenli olmadığı konusunda uyardı.

Eyalete bağlı Millmerran kasabasında çıkan yangında ise 50 kişinin evlerinden tahliye edildiği, 1 evin ise yandığı belirtildi.

En az 100 farklı yangının devam ettiği Avusturalya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde de 72 farklı noktada yangınla mücadele ediliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre en az 900 itfaiyecinin müdahale ettiği yangınların 23'ü henüz kontrol altına alınamadı. Geçtiğimiz hafta eyalette çıkan yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.