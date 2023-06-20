Avustralyalı Senatör, Afganistan'da İşlenen Savaş Suçları İddialarında Kıdemli Askerlerin de Sorumlu Tutulmasını İstedi

Avustralyalı Senatör Jacqui Lambie, ülkesine ait askerlerin Afganistan'da görev yaparken savaş suçu işlediğine yönelik soruşturmaya kıdemli askerlerin de dahil edilmesini istedi. Lambie, Avustralyalı kıdemli askerlerin, Afganistan'da işlendiği iddia edilen savaş suçlarından dolayı sorumlu tutulmadığı gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bir bildiri gönderdi.

Avustralyalı Senatör Jacqui Lambie, ülkesine ait askerlerin Afganistan'da görev yaparken savaş suçu işlediğine yönelik soruşturmaya kıdemli askerlerin de dahil edilmesini istedi.

Lambie, Avustralyalı kıdemli askerlerin, Afganistan'da işlendiği iddia edilen savaş suçlarından dolayı sorumlu tutulmadığı gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bir bildiri gönderdi.

Senatoda yaptığı konuşmada, hükümetin "konudan sıyrılmaya" çalıştığını belirten Lambie, "Hükümet, Afganistan'daki savaş suçları iddiaları soruşturulduğunda, kıdemli askerler aklanırken kıdemsiz askerleri zan altında bırakarak, bu olanları Avustralyalıların unutacağını zannediyor." ifadesini kullandı.

Lambie, Avustralya Savunma Kuvvetlerinin kıdemli yetkililerinde bir örtbas etme kültürü olduğunu öne sürdü.

Senatör konuyu UCM'ye taşıyor

Senatörün avukatı Glenn Kolomeitz ise basına yaptığı açıklamada, UCM'nin gerekli soruşturmayı yapması durumunda, Avustralyalı komutanların emirlerindeki askerlerin yasa dışı davranışlarından "haberdar olduğunu veya olmuş olabileceğini" ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Kolomeitz, UCM'ye savaş suçu soruşturmasını, komutanları da dahil edecek şekilde genişletmesi için talepte bulunduklarını aktardı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles de gazetecilere verdiği demeçte, bu iddiaları çok ciddiye aldıklarını, Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliğinin raporunu mümkün olan en geniş ölçüde uygulamaya çalışacaklarını belirtti.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiası

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği, Afganistan'da görev yapan askerilerin savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturmuş, Kasım 2020'de yayımladığı raporda, 39 Afgan sivilin askerlerce öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Raporda, bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına, "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için silah ve bomba yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere de ulaşıldığı kaydedilmişti.

Raporu kamuoyuna açıklayan Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, işlenen suçlar nedeniyle Afgan halkından özür dilemiş, suça karışan Özel Kuvvetler birliklerindeki tüm askerlerin madalya ve nişanlarının geri alınacağını bildirmişti.