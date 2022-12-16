Avustralyalı milletvekili yerli içeceği geleneklere göre içince hastalandı

Avustralyalı milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Michael McCormack, dün Mikronezya resmi ziyaretinde ikram edilen yerli içeceği 'geleneklere göre' bir dikişte içince hastalandı.

Avustralyalı milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Michael McCormack, dün Mikronezya resmi ziyaretinde ikram edilen yerli içeceği 'geleneklere göre' bir dikişte içince hastalandı. McCormack, önce gözlerinin şaşılaştığını ve sonra hastaneye kaldırıldığını belirterek yerel geleneklere saygısından Sakau'yu bir dikişte içtiğini ifade etti.

Milletvekili McCormack, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'la birlikte çıktığı Pasifik ülkeleri resmi ziyareti kapsamında, Mikronezya'da ikram edilen ülkenin yerel içeceği Sakau'yu geleneklere uygun olarak bir dikişte içti. Sakau'yu içer içmez aniden rahatsızlanan McCormack, hastaneye kaldırıldı ve burada susuzluk tedavisi gördü. Milletvekili durumunun iyi olduğunu açıklayarak şunları kaydetti;