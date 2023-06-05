Avustralya ve Endonezya Savunma Bakanları Askeri İşbirliğini Görüştü

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Marles ile askeri işbirliğini kolaylaştırmanın yollarını görüştüklerini aktaran Subianto, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel barış ve istikrara önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Marles ile askeri işbirliğini kolaylaştırmanın yollarını görüştüklerini aktaran Subianto, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel barış ve istikrara önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Subianto, iki ülkenin Avustralya'daki ortak askeri eğitim de dahil olmak üzere güvenlik bağlarını güçlendirme ve Endonezyalı öğrencilerin Avustralya'daki eğitimi konularında mutabakata vardıklarını bildirdi.

Marles dün, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katılmıştı.