Üye Girişi
Haberi Paylaş
Avustralya ve Endonezya Savunma Bakanları Askeri İşbirliğini Görüştü

Avustralya ve Endonezya Savunma Bakanları Askeri İşbirliğini Görüştü

Dünya Haberleri

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Marles ile askeri işbirliğini kolaylaştırmanın yollarını görüştüklerini aktaran Subianto, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel barış ve istikrara önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Marles ile askeri işbirliğini kolaylaştırmanın yollarını görüştüklerini aktaran Subianto, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel barış ve istikrara önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Subianto, iki ülkenin Avustralya'daki ortak askeri eğitim de dahil olmak üzere güvenlik bağlarını güçlendirme ve Endonezyalı öğrencilerin Avustralya'daki eğitimi konularında mutabakata vardıklarını bildirdi.

Marles dün, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katılmıştı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Dünya

Avustralya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title