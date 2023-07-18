Avustralya, Rusya'yı Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan geri dönmeye çağırıyor

Avustralya, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandıran Rusya'ya kararından geri dönme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Penny Wong, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın anlaşmadan çekilme kararının en çok savunmasız insanlara zarar vereceğini belirtti.

Tahıl anlaşmasının özellikle Hint-Pasifik ve Afrika'daki gıda arzını karşılamak için kritik olduğunu vurgulayan Wong, " Rusya'yı müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'dan "tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu" açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Çin, ABD, İngiltere, NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, Rusya'yı bu kararından geri dönmeye çağırmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da "Rusya dünyaya şantaj yapıyor." diyerek bu şantajın sadece Ukraynalıları değil, dünyada milyonlarca kişiyi etkilediğini söylemişti.