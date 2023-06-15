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Avustralya, Rusya'nın parlamento yakınındaki büyükelçilik inşaatını durdurdu

Avustralya, Rusya'nın parlamento yakınındaki büyükelçilik inşaatını durdurdu

Dünya Haberleri

Avustralya parlamentosu, casusluk riski nedeniyle Rusya'nın parlamento yakınındaki büyükelçilik inşasını yasal girişimlerin başarısız olmasının ardından hazırlanan özel yasayı kabul ederek durdurulmasını sağladı. Yeni yasa, Rusya'nın tazminat almasına izin verirken, mevcut Rusya Büyükelçiliğini etkilemeyecek.

Avustralya parlamentosu, casusluk riski nedeniyle Rusya'nın parlamento yakınındaki büyükelçilik inşasını hazırlanan özel yasa ile durdu.

Rusya'nın Avustralya'nın başkenti Kanberra'da devam eden büyükelçilik inşaatı durduruldu. Avustralya parlamentosu, casusluk riski nedeniyle Rusya'nın parlamento yakınındaki büyükelçilik inşasını yasal girişimlerin başarısız olmasının ardından hazırlanan özel yasayı kabul ederek durdurulmasını sağladı. Avustralya basını, yasanın kabulünün beş dakikadan az sürdüğünü belirtti. Yeni yasa, Rusya'nın tazminat almasına izin verirken, mevcut Rusya Büyükelçiliğini etkilemeyecek.

Avustralya Anthony Albanese, istihbarat teşkilatlarının bu konuda "çok net güvenlik tavsiyesi" verdiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı "yasadışı ve ahlaksız" işgalini kınayan Albanese, "Ukrayna'yı işgali göz önüne alındığında, Rusya'nın uluslararası hukuk hakkında konuşacak bir konumda olmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni yasalar, Rusya'nın tazminat almasına izin verirken, mevcut Rusya Büyükelçiliğini etkilemeyecek.

"Düşmanca eylem"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın gelecekte Avustralya'nın bu hareketini "hesaba katacağı bir başka düşmanca eylem" olarak nitelendirerek, Avustralya'nın "şu anda kolektif Batı ülkelerinde sürmekte olan Rus düşmanlığını" takip ettiğini ifade etti.

Büyükelçilik inşaatı parlamentoya 400 metre mesafede

Rusya, Avustralya parlamentosunun yaklaşık 400 metre uzaklıkta 2008'de satın aldığı arazi üzerinde yeni bir büyükelçilik binasının temelini atmıştı. - CANBERRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Büyükelçilik Avustralya Parlamento Rusya Dünya Haberler

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