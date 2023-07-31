Avustralya Ordusu Helikopter Kazasında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD ile ortak tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 4 askerin hayatta kalmadığını açıkladı. Kazanın nedeni belirlenene kadar helikopterler kullanılmayacak.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, 29 Temmuz'da ABD ile ortak tatbikat sırasında Hamilton Adası yakınlarında düşen Avustralya ordusuna ait helikopterdeki 4 askerin "hayatta kalma şansının olmadığını" duyurdu.

Marles, ABD ve Avustralya'nın ortak askeri tatbikatı devam ederken düşen Avustralya ordusuna ait "MRH-90 Taipan" tipi helikopter hakkında açıklamalarda bulundu.

Söz konusu helikopterin suya düştüğünü aktaran Marles, "her geçen saatte helikopterde bulunan askerleri canlı bulma umutlarının kaybolduğunu" belirtti.

Marles, askerlerin "hayatta kalma şansının olmadığını" kaydetti.

Avustralya'nın envanterinde bulunan 40'tan fazla "MRH-90 Taipan" tipi helikopterin, kazanın nedeni belirlenene kadar kullanılmayacağı, Avustralya hükümetinin de söz konusu filoyu ocak ayında değiştirmeyi planladığı ifade edildi.

ABD ile ortak tatbikata katılan Avustralya ordusuna ait "MRH-90 Taipan" tipi helikopterin 29 Temmuz'da Hamilton Adası yakınlarında düşmesinin ardından tatbikat geçici olarak durdurulmuştu.

ABD ve Avustralya'nın iki yılda bir düzenlediği "Talisman Sabre" isimli tatbikata, bu yıl 13 ülke ve 30 binden fazla askeri personel katılmıştı.