Avustralya'nın Queensland Eyaletindeki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Avustralya'nın Queensland eyaletinde çıkan orman yangınlarının çoğu kontrol altına alındı. Bazı bölgelerde ise yangın riski devam ediyor. İtfaiye ekipleri tahliye çağrısı yaparken, Yeni Zelanda'dan da itfaiye personeli yardımı bekleniyor.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele devem ediyor.

9News'un haberine göre, Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuki, yaptığı açıklamada, eyalette çıkan 83 yangının çoğunun kontrol altına alındığını söyledi. Palaszczuki, yangının devam ettiği bazı bölgelerdeki riskin sürdüğünü vurguladı.

Eyaletin itfaiye yetkilileri ise Kinkuna, Goodwood, Colosseum, Carnarvon Gorge, Buckland, Consuelo, Rewan ve civarındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlara tahliye için hazırlanmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yaklaşık 24 bin hektarlık alanın kül olduğunu belirten yetkililer, daha önce tahliye edilmiş bölgelere de geri dönülmemesi gerektiği uyarısını yaptı.

Yaklaşık 1000 itfaiye personelinin görev aldığı yangın söndürme çalışmalarına Yeni Zelanda'dan 27 itfaiye görevlisinin de katılacağı duyuruldu.

Yangın bölgesinde yaşayan Fran Thompson, basına yaptığı açıklamada, "35 yıldır böyle bir yangına" tanıklık etmediğini söyledi.

İtfaiye yetkilileri, 26 Ekim'de Queensland ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde çıkan orman yangınlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.