- Avustralya'nın Perth kentinde orman yangını: 10 ev küle döndü

PERTH - Avustralya'nın Perth kentinin banliyö bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle 10 ev kullanılamaz hale geldi. Alevlerle mücadele sürüyor.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'in kuzeyindeki banliyö bölgelerinde orman yangını çıktı. Şu ana kadar bin 500 hektarlık alan küle döndü. İtfaiye ve Acil Servis Departmanı (DFES), Banksia Grove, Jandabup, Mariginiup, Melaleuca, Sinagra, Tapping ve Wanneroo bölgelerinde yaşayanlar için acil durum uyarısı yayınladı. Batı Avustralya Başbakan Yardımcısı Rita Saffioti gerçekleştirdiği basın toplantısında, yangınla mücadelenin sürdüğü, şu ana kadar 10 evin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Saffioti, bölge sakinlerinin tahliye edildiğini, çok sayıda itfaiyecinin ise alevlerle mücadele sırasında yaralandığını aktardı. Saffioti, "Bugün çalışmalara katılan herkes için zor bir gün olacak ancak hasarı minimumda tutmak için çaba gösteren herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çabaları sayesinde can kaybı olmadığını belirtmemiz önemli" dedi.

Hava sıcaklığının 40 santigrat dereceye ulaşması ve yangınların birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.