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Avustralya'nın Nüfusu 26,3 Milyona Yükseldi

Avustralya'nın Nüfusu 26,3 Milyona Yükseldi

Dünya Haberleri

Avustralya'nın nüfusu bir önceki yıla göre 496.800 kişi artarak 2022'nin Aralık ayının sonunda yaklaşık 26,3 milyona yükseldi. Yıllık yüzde 1,9'luk artışa denk gelen nüfustaki bu yükseliş, 2008'den bu yana kayıtlara geçen en yüksek oran oldu.

KANBERRA, 15 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın nüfusu bir önceki yıla göre 496.800 kişi artarak 2022'nin Aralık ayının sonunda yaklaşık 26,3 milyona yükseldi.

Yıllık yüzde 1,9'luk artışa denk gelen nüfustaki bu yükseliş, 2008'den bu yana kayıtlara geçen en yüksek oran oldu. Bu büyük artışın Avustralya'ya dönük göçün bir sonucu olduğu belirtiliyor.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından Perşembe günü yayımlanan verilere göre, net denizaşırı göçten kaynaklı nüfus artışı, ülkeye denizaşırı ülkelerden 619.600 kişinin gelmesi ve ülkeyi 232.600 kişinin terk etmesiyle 387.000 oldu.

ABS demografi başkanı Beidar Cho yaptığı açıklamada, "Uluslararası öğrenci gelişlerindeki toparlanma net denizaşırı göçü tarihi zirvelere çıkarırken, ülkeden ayrılanlar son on yıldaki olağan seviyelerin gerisinde kaldı" dedi.

Doğumlardan ölümlerin çıkarılmasıyla hesaplanan doğal nüfus artışı ise 2022'de 109 bin 800 kişi oldu.

ABS, "Kovid-19 kaynaklı ölümler, 2022'de artan ölüm sayısında ve doğal nüfus artışının düşmesinde en büyük etki sahibi olan unsur oldu" dedi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Avustralya Kanberra Aralık Dünya Haberler

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