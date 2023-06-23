Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde şiddetli yağışlar sel ve elektrik kesintilerine yol açtı

Güney Avustralya eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sel ve elektrik kesintilerine neden oldu. Eyaletin acil servisi yüzlerce yardım çağrısı aldı. Adelaide Cuma sabahı itibarıyla 41,6 milimetre yağış aldı. Eyalet Acil Durum Servisi (SES), hızla yükselen sel suları nedeniyle mahsur kalan insanların kurtarılması da dahil olmak üzere 240 yardım çağrısına yanıt verdi.

KANBERRA, 23 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde şiddetli yağışlar sel ve elektrik kesintilerine yol açarken, eyaletin acil servisi yüzlerce yardım çağrısı aldı.

Güney Avustralya eyaletinin merkezi Adelaide ve çevresi Perşembe gecesi şiddetli bir fırtınaya maruz kalırken, Adelaide Cuma sabahı itibarıyla 41,6 milimetre yağış aldı.

Cuma sabahı itibarıyla 2.800'den fazla hane ve işyeri elektrikten mahrum kaldı. Eyalet Acil Durum Servisi (SES), hızla yükselen sel suları nedeniyle mahsur kalan insanların kurtarılması da dahil olmak üzere 240 yardım çağrısına yanıt verdi.

Eyaletteki bazı bölgelerde yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler sel sularından geçmemeleri konusunda uyarıldı.

Avustralya Yayın Kurumu'na (ABC) konuşan Eyalet Acil Durum Servisi yetkilisi Dave O'Shannessy, "Yola çıkacak olanların seyahatlerini planlamalarını istiyoruz, sel sularının içine araç sürmek asla güvenli değil. Bu nedenle böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız lütfen alternatif bir rota bulduğunuzdan emin olun" dedi.

100'den fazla SES gönüllüsü de sel yardımına destek vermeye çağrıldı.

Adelaide'nin doğusundaki özel bir barajın setlerindeki bozulmanın yol tehlikesine yol açtığı belirtilirken, barajın yine de yapısal olarak sağlam olduğu bildirildi.

O'Shannessy, "Bugün için tahminler sağanak yağışların dineceği yönünde olsa da yine de bazı yollarda su baskınlarının devam edeceğini ve kalmış enkazların olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Şiddetli yağışların Victoria'ya geçmesiyle Cuma gününden itibaren Güney Avustralya eyaletinde koşulların önemli ölçüde hafifleyeceği tahmin ediliyor, ancak sağanak yağışların devam bekleniyor.

Meteoroloji Bürosu'nda kıdemli hava tahmincisi olan Mark Anolak, "Neyse ki en kötüsü geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu.