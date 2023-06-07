Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde fırtına elektrik kesintisine yol açtı

Gök gürültülü fırtına sonrasında Güney Avustralya eyaletinde binlerce kişi elektriksiz kaldı. Eyalet acil servisi, saat 03.30 ile 04.30 arasında ortalama olarak her üç dakikada bir yardım çağrısı aldı. SA Elektrik Şebekesi bazı bölgelere elektrik vermeye başlasa da yeni kesintilerin bildirilmesi bekleniyor.

KANBERRA, 7 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletini vuran gök gürültülü fırtına sonrasında binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Büyük bir fırtınanın toplu elektrik kesintisine yol açtığı eyalete, Çarşamba sabahına kadar 24 saat içinde 65.000'den fazla yıldırım düştü.

Çoğunluğu eyaletin başkenti Adelaide ve çevre kasabalarda olmak üzere 10.000'den fazla hane ve işyerine Çarşamba günü yerel saatle 06.00 itibarıyla hala elektrik verilmedi.

Salı günü 21.00 ile 22.00 ve Çarşamba 03.00 ile 03.30 saatleri arasında bölgeyi etkisi altına alan iki seri halindeki şiddetli yağışlar, gök gürültülü fırtına uyarısı yapılmasına yol açtı.

Eyalet acil servisi, saat 03.30 ile 04.30 arasında ortalama olarak her üç dakikada bir yardım çağrısı aldı.

SA Elektrik Şebekesi bazı bölgelere elektrik vermeye başlasa da yeni kesintilerin bildirilmesi bekleniyor.

Çarşamba günü, yollara saçılan molozlar ve elektrik kesintisine bağlı olarak bazı trafik lambalarının arızalanması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Bürosu'nun kıdemli hava tahmin uzmanı Mark Anolak, fırtınanın en kötü kısmının geride kaldığını ancak bu rahatlamanın geçici olabileceğini söyledi.

News Corp Australia Çarşamba günü yayımladığı haberinde uzmanın, "Sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına yeniden başlamadan önce herkes korunaklı bir yer bulmalı" sözlerine yer verdi.

Anolak, "Kötü hava koşullarının çoğu doğuya kaymış durumda. Adelaide bölgesinde sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü fırtına bekleyebiliriz" dedi.