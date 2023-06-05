Avustralya'nın en kötü kadın seri katili suçsuz bulundu

Avustralya'da 4 çocuğunu öldürmekle suçlanan ve ülkenin en kötü seri katili olarak adlandırılan Kathleen Folbigg'in suçsuz olduğu anlaşıldı. Folbigg'in 1989 ve 1999 yılları arasında 4 çocuğunu boğarak öldürmekten hüküm giymesinin ardından 20 yıl sonra açılan yeni soruşturma, var olan kanıtları tersine çevirdi.

Avustralya'da 2003 yılında 4 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ülkenin "En kötü kadın seri katili" lakaplı Kathleen Folbigg, 20 yıl sonra suçsuz bulundu.

Avustralya'da, 4 çocuğunu öldürmekle suçlanan ve ülkenin en kötü seri katili olarak adlandırılan Kathleen Folbigg'in suçsuz olduğu anlaşıldı. Folbigg'in 1989 ve 1999 yılları arasında 4 çocuğunu boğarak öldürmekten hüküm giymesinin ardından 20 yıl sonra açılan yeni soruşturma, var olan kanıtları tersine çevirdi. Emekli Yargıç Tom Bathurst başkanlığında yürütülen soruşturmanın savcıları, gen mutasyonları üzerine yapılan araştırmalar sonucunda çocukların doğal bir şekilde öldüğüne ilişkin kanıtlar bulunduğunu belirtti.

Yeni Güney Galler Başsavcısı Michael Daley yaptığı açıklamada, NSW Valisi Margaret Beazley'in Folbigg için af imzaladığını ve derhal serbest bırakılmasını emrettiğini ancak koşulsuz affın Folbigg'in mahkumiyetini bozmayacağını ifade ederek, bu kararı temyiz mahkemesinin vereceğini söyledi.

Kathleen Folbigg'in 2003 yılındaki mahkumiyetinin bozulması durumunda dava Avustralya'nın en büyük adalet hatalarından biri olacak. Folbigg'in serbest kalması durumunda hükümete milyonlarca dolarlık tazminat davası açması bekleniyor.

Cinayet suçlamalarını başından beri reddeden Kathleen Folbigg'in çocukları Caleb 19 günlük, Patrick 8 aylık, Sarah 10 aylık, Laura ise 19 aylıkken ölmüştü. - SİDNEY