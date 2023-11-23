Avustralya, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalardan etkilenenlere vize verdi

Avustralya hükümeti, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların tırmandığı Ekim ayından bu yana 2.500'den fazla Filistinli ve İsrailliye geçici Avustralya vizesi verildiğini duyurdu.

KANBERRA, 23 Kasım (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların tırmandığı Ekim ayından bu yana 2.500'den fazla Filistinli ve İsrailliye geçici Avustralya vizesi verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın Çarşamba gecesi açıkladığı verilere göre, 7 Ekim ile 20 Kasım tarihleri arasında Avustralya ile bağlantısı olan Filistinli ve İsraillilere 2.500'den fazla vize verildi.

Dışişleri Bakanı Penny Wong, düzenlediği basın toplantısında vizelerin 860'ının Filistinlilere, 1.793'ünün ise İsraillilere verildiğini söyledi.

Wong, "Açıkçası, şartları sağlayan kişilere verilen Avustralya vizesi için çok fazla talep var" dedi.

Bakan, "Bu kişiler, Avustralya Sınır Gücü ve yetkilileri tarafından, herhangi bir vize başvurusu sahibiyle aynı güvenlik kontrollerine tabi tutuluyor" dedi.