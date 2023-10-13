Avustralya, İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da mahsur kalan vatandaşlarını geri getiriyor

Avustralya hükümeti, İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da mahsur kalan Avustralya vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için çalışıyor. Başbakan Anthony Albanese, 1.600 Avustralyalı için olağanüstü bir lojistik çalışmanın devam ettiğini belirtti.

KANBERRA, 13 Ekim (Xinhua) -- Avustralya hükümeti İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da mahsur kalan Avustralya vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için çalışıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Cuma günü yaptığı açıklamada, bölgede bulunan ve hükümet destekli geri dönüş için başvuran 1.600 Avustralyalı için olağanüstü bir lojistik çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Hükümet, ulusal havayolu şirketi Qantas tarafından gerçekleştirilecek ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan hareket edecek iki ücretsiz sefer ayarladı. Uçaklardan ilki 200'den fazla yolcu ile Cuma günü kalkacak. Hükümet, üçüncü sefer için ise uçak kiraladı.

Albanese, Avustralya kamu yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, bölgeden devlet yardımıyla ayrılmak üzere Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na başvuran 1.600 Avustralyalıdan 19'unun Gazze'de bulunduğunu söyledi.

Başbakan, Gazze'de bulunan dört kişilik Güney Avustralyalı bir aileyi güney sınırından çıkarmak üzere Avustralya hükümetinin Mısır hükümetiyle görüşme halinde olduğunu kaydetti.