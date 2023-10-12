Avustralya, İsrail'de mahsur kalan vatandaşları için dönüş seferleri düzenleyecek

Avustralya hükümeti, İsrail'de mahsur kalan vatandaşları için ülkeye dönüş seferleri gerçekleştireceğini açıkladı. Qantas havayolu şirketi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek olan uçuşlar, Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'ndan Londra'ya yapılacak.

KANBERRA, 12 Ekim (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, İsrail'de mahsur kalan vatandaşları için ülkeye dönüş seferleri gerçekleştireceğini açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada ulusal havayolu şirketi Qantas'ın, halihazırda bölgeden ayrılma planı yapmamış Avustralyalılar için Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'ndan Londra'ya iki uçuş gerçekleştireceğini teyit etti.

Uçuşlar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve masraflar Qantas tarafından karşılanacak.

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na göre, İsrail'de yaşayan 10.000 ila 12.000 Avustralya vatandaşı bulunuyor.