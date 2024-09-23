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Avustralya'dan Gazze ve Batı Şeria'ya 10 Milyon Dolarlık Ek Yardım

Avustralya'dan Gazze ve Batı Şeria'ya 10 Milyon Dolarlık Ek Yardım
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Gazze ve Batı Şeria'daki insani kriz nedeniyle 10 milyon dolarlık ek yardım yapılacağını duyurdu. Yardımın UNICEF ve UNFPA'ya yönlendirileceği, kadın ve kızlara odaklanarak hayat kurtarıcı desteğin sağlanacağı ifade edildi.

AVUSTRALYA Dışişleri Bakanı Penny Wong, Gazze ve Batı Şeria'da artarak devam eden insani kriz nedeniyle 10 milyon dolarlık ek bir yardım yapılacağını duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, dün yaptığı açıklamada Gazze ve Batı Şeria'da devam eden insani kriz ve sivillerin yardımlara erişememesi nedeniyle 10 milyon dolarlık ek bir yardım yapılacağını açıkladı. Açıklamada, "Fon UNICEF ve UNFPA'ya yönlendirilecek ve beslenme desteğinin yanı sıra hijyen kitlerinin teslimatı da dahil olmak üzere kadınlara ve kızlara odaklanarak hayat kurtarıcı yardım sağlayacak. 7 Ekim'den bu yana Avustralya, Gazze ve Batı Şeria'daki temel ihtiyaçları karşılamak ve bölgedeki uzun süreli mülteci krizine yanıt vermek için 82,5 milyon dolarlık insani yardım taahhüdünde bulundu. Avustralya, umutsuz ihtiyaç içindeki insanlara güvenli, hızlı ve engelsiz insani yardım sağlanması ve tüm yardım çalışanlarının korunması için çaba göstermeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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