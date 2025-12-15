Bondi plajının 'kahramanı' Ahmed el Ahmed hakkında neler biliniyor?

Avustralya'da 15 kişinin öldürüldüğü saldırıda saldırganlardan birinin silahını alan kişinin kimliği açıklandı.

"Kahraman" olarak anılan 43 yaşındaki Ahmed el Ahmed'in saldırganlardan birinin üzerine koştuğu ve elindeki uzun namlulu silahı alarak saldırganı geri çekilmeye zorladığı anlar görgü tanıkları tarafından kaydedilmişti.

Manavlık yapan iki çocuk babası El Ahmed, elinden ve kolundan vurulduğu için hastaneye kaldırıldı. Ailesi, Avustralya basınına yaptıkları açıklamada El Ahmed'in tedavisinin sürdüğünü söyledi.

14 Aralık'ta Avustralya'nın Bondi plajında gerçekleşen saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi ve onlarca kişi yaralandı.

Saldırganlar, Yahudilerin Hanuka bayramını kutlamak için toplanan binden fazla kişiyi hedef aldı.

Avustralya polisi saldırıyı "Yahudi toplumunu hedef alan bir terör eylemi" ilan etti.

El Ahmed'in kuzeni Mustafa, 7News Australia kanalına verdiği demeçte "O bir kahraman. %100 kahraman. Kolu ve elinden iki defa vuruldu" diye konuştu.

Mustafa, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada "Umarım iyileşir. Onu dün gece gördüm. İyiydi ama doktorun açıklamasını bekliyoruz" dedi.

Avustralya polisi saldırganların 50 ve 24 yaşlarındaki baba ve oğul olduğunu açıkladı.

50 yaşındaki saldırgan olay yerinde ölürken ağır yaralı yakalanan 24 yaşındaki saldırganın tedavisi sürüyor.

El Ahmed'in saldırgana müdahalesi internette defalarca paylaşıldı.

Videoda saldırganlardan birinin küçük bir yaya köprüsü yakınındaki bir palmiye ağacının arkasından kadraj dışındaki kişilere ateş açtığı görülüyor.

Yakındaki bir aracın arkasına saklanan Ahmed El Ahmed, saldırganın üzerine atlıyor ve mücadele etmeye başlıyor.

El Ahmed saldırganın elindeki uzun namlulu silahı almayı başarıyor, onu yere itiyor ve silahı saldırgana doğrultuyor. Bunun üzerine saldırgan köprüye doğru geri çekiliyor.

El Ahmed daha sonra silahı indirerek bir elini havaya kaldırıyor, polise saldırganlardan biri olmadığını göstermeye çalıştığı anlaşılıyor.

Diğer videolarda aynı saldırganın köprüye döndüğü, başka bir silah aldığı ve tekrar ateş açtığı görülüyor.

Diğer saldırgan da köprünün üzerinden ateş açmayı sürdürüyor. İkilinin kimi ya da neyi hedef aldıkları videodan anlaşılmıyor.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns 14 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında o zaman adı açıklanmamış olan El Ahmed'i şu sözlerle tebrik etti:

"Bu adam gerçek bir kahraman, cesareti sayesinde bu akşam birçok kişinin hayatta olduğundan şüphem yok."

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de "Bugün Avustralyalıların birbirlerine yardım etmek için tehlikeye doğru koştuklarını gördük. Bu Avustralyalılar kahramandır ve cesaretleri hayat kurtarmıştır" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği Noel etkinliğinde El Ahmed'i övdü ve ona "büyük saygı duyduğunu" söyledi.

Trump, "Saldırganlardan birine direkt saldıran kişi oldukça cesur biri ve birçok hayat kurtardı" dedi.

