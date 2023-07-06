Avustralya'daki havalimanlarında teknik aksaklıklar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu

Avustralya'daki havalimanlarında teknik aksaklıkların yaşanması, dış hatlar pasaport kontrol noktalarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Ülkeden ayrılan yolcuların pasaportlarının vize taramasında kullanılan sistemdeki sorun, havalimanında aksaklıklara yol açtı. Sınır güvenliğinden sorumlu Avustralya Sınır Güçleri, aksaklıkların APP sistemlerini yöneten hizmet sağlayıcılarında görüldüğünü belirtti.

Avustralya'daki havalimanlarında teknik aksaklıklardan ötürü dış hatlar pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Ülkeden ayrılan yolcuların pasaportlarındaki vize taramasında kullanılan sistemdeki sorun, havalimanında aksaklıklara neden oldu.

Özellikle dış hatlar terminalini etkileyen aksaklık, havalimanında pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklara yol açtı.

Sınır güvenliğinden sorumlu Avustralya Sınır Güçleri sözcüsü, aksaklıkların gelişmiş yolcu işleme (APP) sistemlerini yöneten hizmet sağlayıcılarında görüldüğünü belirtti.

Melbourne Havalimanı çalışanı Andrew Lund, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, ülkedeki diğer havalimanlarının da söz konusu aksaklıklardan etkilendiğini kaydetti.

Yerel medyada, teknik aksaklıklar nedeniyle APP çalışanlarının yolcuların bilgilerini manuel olarak işleyeceği bilgisi yer aldı.