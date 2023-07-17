Avustralya'da Ücra Sahile Vuran Tanımlanamayan Cisim Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Polis Teşkilatı, Perth'in kuzeyindeki Green Head bölgesinde ücra bir sahile vuran tanımlanamayan cismin nereden geldiği hakkında ortak bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Cismin tehlikeli madde prosedürü uygulanarak inceleneceği ve bölge halkının cisme dokunmaktan kaçınması gerektiği belirtildi.

SİDNEY, 17 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Polis Teşkilatı, Perth'in kuzeyindeki Green Head bölgesinde ücra bir sahile vuran tanımlanamayan cismin nereden geldiği hakkında ortak bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Teşkilattan yetkili bir polis Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın bütünlüğünü korumak için Batı Avustralya Polis Teşkilatından yetkililer şu anda söz konusu cismi koruyor" ifadelerini kullandı.

"Cisim için nereden geldiği belirlenene kadar tehlikeli madde prosedürü uygulanacak. Bölgedeki insanların güvenli mesafede durmaları gerekiyor" diyen yetkili, cismin ticari bir uçaktan düşmüş gibi görünmediğini belirtti.

Bölge sakini Garth Griffiths, Avustralya Yayın Kurumu'na yaptığı açıklamada, Pazar günü bulunan cismin yaklaşık 2,5 metre genişliğinde ve 2,5 ila 3 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Griffiths, "Dün bir ara, bölge sakini bir kadın ile eşi, cismi suyun kenarında yüzerken keşfetti ve dört çekerli araçlarıyla çıkardı" dedi.

Avustralya Uzay Ajansı Pazartesi öğleden sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, cismin yabancı bir uzaya fırlatma aracına ait olabileceğini belirtirken, ajansın daha fazla bilgi sağlayabilecek dünya genelindeki diğer ajanslarla irtibat halinde olduğunu bildirdi.

Avustralya Uzay Ajansı, "Cismin nereden geldiği bilinmediği için, bölge halkı cisme dokunmaktan veya hareket ettirmeye çalışmaktan kaçınmalı" uyarısında bulundu.