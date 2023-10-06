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Avustralya'da Tek Motorlu Uçak Düştü, Kurtulan Olmadı

Avustralya'nın başkenti Canberra yakınlarında tek motorlu uçağın düştüğü, uçaktakilerden kurtulan olmadığı duyuruldu. Uçakta kaç kişinin bulunduğu ve kazanın nedeni hakkında çalışmalar devam ediyor.