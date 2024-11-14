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Avustralya'da Sosyal Medya Güvenliği İçin Yeni Yasa Tasarısı

Avustralya'da Sosyal Medya Güvenliği İçin Yeni Yasa Tasarısı
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Avustralya İletişim Bakanlığı, sosyal medya platformlarının kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yeni bir yasa tasarısı hazırladığını duyurdu. Bakan Michelle Rowland, bu yasayla birlikte çevrim içi zararların önlenmesinin sektöre ait bir sorumluluk olacağını belirtti.

AVUSTRALYA'da sosyal medya platformlarının, kullanıcıları güvende tutma zorunluluğu olacak.

Avustralya İletişim Bakanlığı'ndan, sosyal medya platformlarının düzenlenmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yeni yasa tasarısıyla, söz konusu platformların, kullanıcılarını güvende tutma ve çevrim içi zararlardan koruma zorunluluğu olacağı kaydedildi.

İletişim Bakanı Michelle Rowland, "Bu kararla, çevrim içi zararların sistemik düzeyde önlenme sorumluluğu sektöre yüklenecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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