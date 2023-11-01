Avustralya'da sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğrayan adamın cesedi aranıyor

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğrayan bir erkeğin cesedini arama çalışmaları devam ediyor. Saldırıda ağır yaralanan adamın cesedi ve köpekbalığı aranıyor.

KANBERRA, 1 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğrayan bir erkeğin cesedini arama çalışmaları devam ediyor.

Salı günü yerel saatle 10.20 civarında köpekbalığı tarafından saldırıya uğrayıp su altına çekilen 55 yaşındaki adam, saldırı esnasında Büyük Avustralya Körfezi'ndeki Adelaide kentinin 450 kilometre batısında bulunan Streaky Körfezi'ndeki bir plajda sörf yapıyordu.

Eyalet polisi başlangıçta saldırıda bir kişinin ağır yaralandığını açıklasa da daha sonra acil servis ekiplerinin, sörfçünün cesedi ile köpekbalığını aradığını duyurdu.

Jet ski yaparken saldırıya tanık olan sörfçü Jeff Schmucker ise 4,2 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpekbalığının sörfçüye yandan saldırdığını söyledi.

Schmucker, Seven Network televizyonuna yaptığı açıklamada, 60 saniye içinde olay yerine ulaştığını ancak sörfçüden hiçbir iz bulamadığını ifade etti.

Bir diğer tanık olan Ian Brophy ise saldırıyı "dehşet verici" olarak tanımladı.

Brophy, News Corp Australia gazetesine yaptığı açıklamada, "Köpekbalığının adama yanaştığını, vücudunun üst kısmına saldırıp ısırdığını ve onu suyun altına sürüklediğini gördüm. Sonraki bir iki dakika hiçbir hareket olmadı. Ardından her yer kan oldu ve sörf tahtası su yüzeyine fırladı. Sörfçüyü dalganın içinde gördüm, vücudu köpek balığının ağzındaydı. Son derece korkunçtu" dedi.

Acil durum ekipleri, adamın cansız bedeninden ya da köpekbalığından bir iz bulmak için havadan ve denizden arama başlattı.

Bu olayla, 2023 yılında Güney Avustralya eyaletinde üçüncü büyük köpekbalığı saldırısı yaşanmış oldu.

Büyükanne Pam Cook, Ekim ayının başlarında Adelaide kentinin 300 kilometre güneyindeki Beachport kasabasında yavru bir büyük beyaz köpekbalığı tarafından saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı.

Mayıs ayında ise 46 yaşındaki öğretmen Simon Baccanello, Streaky Körfezi'nin 100 kilometre güneyindeki Elliston yakınlarında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Geniş çaplı arama sırasında Baccanello'nun dalgıç kıyafetinden geriye kalanlar bulunmuş ancak cesedine ulaşılamamıştı.