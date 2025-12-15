Avustralya'daki Hanuka Kutlamasına Saldırı... Saldırganların Işid'le Bağlantısı Soruşturuluyor, Ülkede Silah Yasalarında Değişiklik Gündemde

(ANKARA) - Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen Hanuka kutlaması sırasında dün meydana gelen silahlı saldırıyı, "ülkenin kalbine yönelmiş antisemitik bir terör eylemi" olarak nitelendirdi. 15 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı olayla ilgili saldırganların IŞİD'le olası bağlantıları soruşturuluyor. Ülkede silah yasalarında değişiklik yapılması planlanıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda dün düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Anthony Albanese, saldırıyı, "ülkenin kalbine yönelmiş antisemitik bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, "Dün gördüklerimiz saf bir kötülük eylemiydi; bir antisemitizm eylemiydi; ülkemizin kıyılarında, neşe, ailelerin bir araya gelmesi ve kutlamalarla özdeşleşmiş simgesel bir Avustralya mekanı olan Bondi Plajı'nda gerçekleşen bir terör eylemiydi. Yaşananlarla birlikte burası sonsuza dek lekelenmiştir" dedi.

Albanese, şiddete "ülke genelinde Avustralyalıların Yahudi inancına sahip yurttaşlarını kucaklayacağı bir ulusal birlik anıyla karşılık verileceğini" söyledi.

Başbakan Antony Albanese, "Bir kişi tarafından kullanılan ya da ruhsatlanan silah sayısının kısıtlanması dahil daha sıkı silah yasalarını kabine gündemine ekleyeceğim" dedi.

Saldırganlardan baba, vurularak öldürüldü; oğul yaralı

Avustralyalı yetkililer, saldırganların baba ve oğul olduğunu bildirdi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, saldırganlardan 50 yaşındaki baba, polis tarafından vurularak öldürüldü. Yeni Güney Galler Emniyet Müdürü Mal Lanyon, diğer saldırgan 24 yaşındaki oğlunun ise yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Lanyon, katliamla bağlantılı olarak başka bir şüphelinin aranmadığını bildirdi. Polis, "kapsamlı" bir soruşturma yürütüleceği taahhüdünde bulundu.

Olay yerinde iki el yapımı patlayıcı düzenek bulunması ve bomba imha uzmanları tarafından bu düzeneklerin etkisiz hale getirilmesi üzerine Lanyon, bunları elektronik ya da telefonla değil, fitille patlatılacak "ilkel" düzenekler olarak tanımladı.

Hayatını kaybedenlerin yaşları, 10 ile 87 arasında...

Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 10 ile 87 arasında olduğunu açıkladı. Ayrıca, en az 42 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü, bunlardan birkaçının durumunun kritik olduğu bildirildi. Minns, katliamın ardından silah yasalarında "neredeyse kesin" değişiklikler yapılacağını söyledi.

Saldırganların IŞİD bağlantılı olduğu söyleniyor

Öte yandan Avustralya Yayın Kurumu (ABC), saldırganların IŞİD ile olası bağlantılarının bulunduğunu açıkladı. Soruşturmada görevli üst düzey yetkililer ABC'ye, saldırganların plajdaki araçlarında iki adet IŞİD bayrağı bulunduğunu aktardı. Buna karşın Yeni Güney Galler polisi bu bilgiyi doğrulayamayacaklarını belirtti.

Yardımcı haham ve etkinliğin organizatörlerinden Rabbi Eli Schlanger ölenler arasında

Bu arada, dünya genelinde sosyal faaliyetler yürüten ve büyük Yahudi bayramlarında etkinliklere sponsor olan Ortodoks Yahudi hareketi Chabad, hayatını kaybedenlerden birinin Bondi Chabad'ın yardımcı hahamı ve etkinliğin organizatörlerinden Rabbi Eli Schlanger olduğunu açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da bir İsrail vatandaşının öldüğünü doğruladı ancak ayrıntı vermedi. Ancak Avustralya merkezli The Australian gazetesine göre Larisa Kleytman, St Vincent's Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Alexander Kleytman'ın hayatını kaybedenler arasında olduğunu söyledi. Çiftin her ikisinin de Holokost'tan sağ kurtulanlardan oldukları belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise öldürülenler arasında Dan Elkayam adlı bir Fransız vatandaşının bulunduğunu duyurdu.