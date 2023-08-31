Avustralya'da özel hapishanede intihar eden Aborjin gencin ölümüne ilişkin soruşturma

Avustralya'da özel işletilen bir hapishanede intihar eden Avusturalya yerlisi Aborjin gencin ölümüne ilişkin soruşturmada, hapishane çalışanlarının ihmallerinin olayın yaşanmasının önünü açtığı kaydedildi.

Avustralya'da özel işletilen bir hapishanede intihar eden Avusturalya yerlisi Aborjin gencin ölümüne ilişkin soruşturmada, hapishane çalışanlarının ihmallerinin olayın yaşanmasının önünü açtığı kaydedildi.

ABC News'in haberinde, ailenin isteği üzerine tam adı paylaşılmayan ve Haziran 2019'da intihar eden Avusturalya yerlisi gencin, Batı Avustralya eyaletinde özel işletilen Acacia hapishanedeki intiharının ardından yürütülen soruşturmanın detayları paylaşıldı.

Soruşturmadan sorumlu Philip Urquhart, Acacia çalışanlarının olaydan yaklaşık 8 hafta önce mahkumun "intihar planından" haberdar olduğunu kaydetti.

Soruşturma raporunda, gardiyanların mahkumun psikoz ve kendine zarar verme eğiliminin farkında olmalarına karşın durumu hapishane psikiyatristine raporlamadıkları belirtildi.

Kendine zarar verme eğilimindeki mahkumların "güvenli odaya" alınmaları gerektiği ancak yaklaşık 1500 mahkum kapasiteli hapishanedeki 2 güvenli odanın bu süreçte diğer mahkumlar tarafından kullanıldığı bildirildi.

Olayın yaşandığı günde, gardiyanların 30 yaşındaki gencin durumundan şüphe duymalarına karşın hücre kapısını kapayarak mahkumu denetimsiz bıraktıkları rapora eklendi.

Genç mahkumun ölümünden iki ay önce gencin "tedaviye ihtiyaç duymadığı" gerekçesiyle hastaneye gönderilmediğini belirten Urquhart, "güvenli odaların" meşgul olduğu durumlarda mahkumların tecritte tutulmasını "adaletsiz ve yakışıksız" olarak nitelendirdi.

Avustralya yerlilerinin yaşam standartları

Avustralya nüfusunun yüzde 3'ünü Torres Boğazı Adası halkı ve Aborjinler'i kapsayan "ilk halklar" oluşturuyor.

Avusturalya hükümetinin, yerli halk için her yıl bütçe ayırmasına karşın bu toplulukların yaşam standartlarının ülkedeki diğer grupların gerisinde olduğu biliniyor.

"İlk halklar"ın tanınması ve meclisteki görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan ve "Meclis'te Yerli Sesi" olarak bilinen anayasa değişikliği referandumu ekimde yapılacak.