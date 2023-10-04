Avustralya'da Orman Yangınında 5 Bin Hektarlık Alan ve 3 Ev Küle Döndü

Avustralya'nın Bega Valley bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 5 bin hektarlık alan ve 3 ev küle döndü.

Güney Yarım Kürede yer alan Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Bega Valley bölgesinde çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre yangında şu ana kadar 5 bin hektardan fazla alan küle döndü, alevlerin sıçradığı 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Chris Minns, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, bölgedeki itfaiyecilerin "cehennem gibi bir 24 saat" geçirdiğini ifade etti. Minns, Avustralya'da bahar aylarının başları olmasına rağmen günlerdir yaz mevsimi koşullarının yaşandığını vurgulayarak, "Korku dolu bir yaza hazırlıklı olun" ifadesini kullandı. - YENİ GÜNEY GALLER