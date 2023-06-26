Avustralya'da nesli tükenen küçük sürüngen keşfedildi

Avustralya federal hükümeti ve Victoria eyalet hükümeti, Victoria eyaletinde 50 yılı aşkın bir süredir görülmeyen ve yaban hayatında soyunun tükendiğine inanılan küçük bir sürüngenin yeniden keşfedildiğini duyurdu.

SİDNEY, 26 Haziran (Xinhua) -- Avustralya federal hükümeti ve Victoria eyalet hükümeti, Avustralya'nın Victoria eyaletinde 50 yılı aşkın bir süredir görülmeyen ve yaban hayatında soyunun tükendiğine inanılan küçük bir sürüngenin yeniden keşfedildiğini duyurdu.

Federal hükümet ve eyalet hükümeti Pazar günü yapılan basın açıklamasında, Victoria kulaksız çayır kertenkelesi popülasyonunun büyük önem arz eden keşfiyle birlikte en son 1969'da görülen ve nesli kritik tehlike altındaki türe yönelik umutların yeşerdiğini duyurdu.

Melbourne'un batısında bölgeye özgü çayırlarda yaygın görülen bu kertenkelelerin sayısı, yaşam alanının yok olması ve tilki ve yabani kediler gibi avcılar yüzünden azalmıştı.

Basın açıklamasında, yaşam alanı ve türün korunması amacıyla, yeniden keşfedilen popülasyonun konumu hakkında bilgi verilemeyeceği, ancak popülasyonun büyüklüğünün daha iyi tespit edilebilmesi için keşif bölgesinde çalışmaların devam ettiği dile getirildi.

Vahşi yaşamı korumayı amaçlayan bir kuruluş olan Zoos Victoria, türün toparlanmasını sağlayacak bir plan oluşturmak üzere federal hükümet ve eyalet hükümetleriyle birlikte çalışıyor.