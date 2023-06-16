Avustralya'da nesli azalan bofa balığı görüldü

Avustralya'nın Limestone Sahili'nde nadir görülen bofa balığına rastlandı. Bofa balığının nesli son yıllarda düşme eğilimi gösteriyor. Ancak su kalitesine duyarlı olan bu balığın görülmesi, ülkenin su kaynaklarının kalitesi açısından iyiye işaret olarak değerlendiriliyor.

Avustralya'da nesli yıllardır düşme eğilimi gösteren etobur "bofa balığı"na rastlandı.

ABC News'e göre balık, Güney Avustralya Eyaletinin güneydoğusundaki Limestone Sahili'nde yer alan Ewens Ponds Sit Alanı'nda görüldü.

Limestone Sahili Milli Parklar ekolojisti Claire Harding su kalitesine duyarlı, üreme için çok yüksek su akışına ve sabit sıcaklığa ihtiyaç duyan bofa balığının görülmesinin, ülkenin su kaynaklarının kalitesi açısından iyiye işaret olduğunu söyledi.

Bölgede nadir görülen bofa balığının neslinin düşüş eğilimi son yıllarda ülke genelinde giderek azalıyor.

Etobur balık, görünüşüyle yüzücüleri ve dalgıçları korkutsa da insanlar için tehlike oluşturmuyor.

"Bofa balığı" nedir?

Yılan balığı gibi uzun ve ince olan bu balık, tatlı suda doğduktan sonra erişkinliklerini okyanuslarda diğer balıklara yapışıp kanlarını emerek geçiriyor.

Etobur parazit olan bofa, üremek için tatlı sulara dönüyor. Erişkin bofa balıkları, tatlı sulara döndüklerinde beslenmeyi tamamen bırakarak yumurtlayana kadar vücut yağlarıyla hayatta kalıyor. Yumurtladıktan sonra ölüyor.

Bu balıkların yumurtaları, larvaya dönüştükten sonra 4 yıl larva aşamasında kalıyor.