Avustralya'da nehir havzasında milyonlarca balık ölümü meydana geldi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki nehir havzasında dün milyonlarca balık ölümü meydana geldi. Yetkililer, balıkların bölgede yaşanan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle suyu azalan nehirde biriken organik maddelerin çözünmüş oksijeni tüketmesi sebebiyle oksijensizlikten öldüğünü açıkladı.

Yeni Güney Galler eyaletinin Menindee kentindeki Darling Nehir'de dün milyonlarca balık ölümü meydana geldi, nehir yüzeyi neredeyse tamamen ölü balıklarla kaplandı. Havzada bulunan diğer akarsu ve nehirlerde de ölü balıkların yerel halk tarafından görülmesi üzerine yetkililer, dün açıklama yaparak geniş çaplı ölümlerin meydana geldiğini doğruladı. Yeni Güney Galler Birincil Endüstriler Kurumu'nun (NSW DPI) yetkilileri açıklamada "Çoğunluğu Kemikli Ringa Balığı (Kemikli Çipura) olmak üzere milyonlarca balığın etkilendiği tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.