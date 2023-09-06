Avustralya'da köpek balıklarının saldırısına uğrayan denizciler kurtarıldı

Avustralya'nın kuzeydoğu kıyılarında tekneleri köpek balıklarının saldırısına uğrayan üç denizci, kurtarma operasyonuyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Denizcilerin Vanuatu'dan Avustralya'ya giden şişme bir katamaranda seyahat ettikleri ve köpekbalığı saldırıları sonucu hasar gördükleri belirtildi.

KANBERRA, 6 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'nın kuzeydoğu kıyılarında tekneleri köpek balıklarının saldırısına uğrayan üç denizci kurtarıldı.

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA), Çarşamba günü Kanberra'daki merkezinden yaptığı yazılı açıklamada, ikisi Rus biri Fransız vatandaşı olan üç kişinin, Vanuatu'dan Avustralya'ya giden şişme bir katamaranda seyahat ettiklerini ve katamaranın birden fazla köpekbalığı saldırısına uğrayarak hasar gördüğünü belirtti.

AMSA, denizcilerin Çarşamba günü yerel saatle 01.30'da Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Cairns şehrinin 800 kilometre güneydoğusunda, acil durum konum bildirmeye yönelik telsiz uyarı cihazını etkinleştirdiğini ve böylece kurtarma operasyonunun başlatıldığını kaydetti.

Açıklamada, "Temas kurulduğunda katamaran Vanuatu'dan ayrılmıştı ve Cairns'e doğru yol almaktaydı. Teknenin gövdesinin her iki tarafı da köpekbalığı saldırılarında hasar görmüştü" denildi.

AMSA yetkilileri yardım için yakınlardaki Panama bandıralı bir araç taşıyıcı gemisi olan Dugong Ace ile temasa geçti ve Cairns merkezli bir Challenger kurtarma uçağını olay yerine gönderdi.

AMSA, "Dugong Ace, kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi ve üç kişiyi kurtardı. Denizcilerin Perşembe sabahı Brisbane'a ulaşması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

AMSA Sözcüsü Joseph Zeller Avustralya Yayın Kurumu'na yaptığı açıklamada denizcilerin kurtarma sırasında sakin ve hazırlıklı olduklarını söyledi.

Zeller, "Denizciler çok şanslıydı çünkü acil durum sinyal cihazları vardı. Bu sayede onları kurtarmak için en uygun ve en hızlı müdahaleyi yapabildik" dedi.