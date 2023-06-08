Avustralya'da Kambur Balina Kurtarıldı

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Gold Coast kenti açıklarında balıkçı ağlarına takılan kambur balina, deniz canlıları konusunda çalışan Sea World Foundation kuruluşu ekiplerince kurtarıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Sea World Foundation'dan yapılan açıklamada, balıkçı ağlarını kesmek için özel üretilen iki tekneyle kurtarma operasyonunun yapıldığını duyurdu. Bu tarz kurtarma operasyonlarının oldukça tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, 'Bu kurtarma operasyonları, ekiplerin 30 tona kadar ağırlığa sahip büyük hayvanlarla uğraşması, deniz ve hava koşullarıyla mücadele etmesi nedeniyle son derece tehlikelidir. Bu nedenle kurtarma ekiplerinin ve hayvanın güvenliği için yalnızca eğitimli kurumlar tarafından gerçekleştirilmelidir' denildi.

Görüntülerde, ekiplerin kambur balinaya yaklaştığı ve özel ekipmanlarla balinayı ağlardan kurtardığı anlar yer aldı.