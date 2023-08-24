Avustralya'da İsrail Okulu Müdiresi Cinsel İstismardan 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bulunan Adass İsrail Okulu'nun eski müdiresi Malka Leifer, iki öğrencisini cinsel olarak istismar ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Leifer'in eylemleri, yaklaşık 20 yıl önce okul müdürlüğü yaptığı döneme dayanıyor. Mahkeme tarafından verilen ceza ile Leifer'in 2029'a kadar şartlı tahliyesi mümkün olmayacak.