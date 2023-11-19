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Avustralya'da İki Hafif Uçak Havada Çarpıştı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen kazada, iki hafif uçak havada çarpıştı. Kazada, bir uçak havaalanına güvenli şekilde iniş yaparken diğer uçak suya çakıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.