Avustralya'da Hamile Sevgilisini Öldürdüğü Suçlamasıyla Aklanan Kişiye Tazminat Ödenecek

Avustralya'da Scott Austic, hamile sevgilisi Stacey Thorne'un öldürülmesine ilişkin davadan aklandı ve 1,6 milyon dolar tazminat ödenecek.

Avustralya'da hamile sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla 12,5 yıl hapis yatıp aklanan kişiye 1,6 milyon dolar tazminat ödenecek.

ABC News'in haberine göre, Scott Austic, hamile sevgilisi Stacey Thorne'un öldürülmesine ilişkin davadan aklandı.

Batı Avustralya Devlet Bakanı John Quigley, Austic'in 8,5 milyon dolar tazminat talebinde bulunduğu ancak 1,6 milyon dolar ödenmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Hükümet, ayrıca, 1,6 milyon doların yanı sıra Austic'e avukatlık ücretleri için de ödemeler yapılacağı bilgisini paylaştı.

Austic'in avukatı Clint Hampson ise müvekkilinin tazminat miktarı nedeniyle düş kırıklığına uğradığını kaydetti.

Scott Austic'in çocuğuna hamile olan Thorne, Batı Avustralya eyaletine bağlı Boddington bölgesinde 2007'de bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cinayete ilişkin davada Austic, sevgilisini öldürmek suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve davaya yapılan ilk itiraz başvurusu reddedilmişti.

Austic, 2020'de Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusunda bulunmuş ve mahkeme, Austic aleyhine delil oluşturulduğu gerekçesiyle yeniden yargılanma süreci başlatmıştı.

Yeniden yargılamadaki davada, mahkeme, Thorne cinayetinde kullanılan bıçağın otlak alana "başka biri tarafından" yerleştirildiğini tespit ederek Austic'i suçsuz bulmuştu.