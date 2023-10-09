Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Avustralya'nın Sydney şehrinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride, Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı. Avustralya hükümeti ise gösteriyi kınadı.

Avustralya'da İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına karşı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

ABC News'in haberine göre, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'nin güneybatısında yer alan Lakemba bölgesinde bir grup, Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla toplandı.

Gösteride, "işgal suçtur" ve "Filistin özgür olacak" sloganları atılırken, Filistinli Müslümanlara destek mesajları içeren pankartlar taşındı.

Öte yandan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gösteriye ilişkin açıklamasında, "bunun övülecek bir durum olmadığını aksine kınanması" gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Penny Wong da Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının "kutlama nedeni" olmadığına dikkati çekti.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi de hükümetin "Filistin halkını görmezden gelen tek taraflı destek açıklamalarından" kaçınması gerektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.