Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterileri

Avustralya'nın Melbourne, Sydney, Adelaide ve Brisbane kentlerinde on binlerce kişi, Filistin'e destek gösterilerine katılarak, 'ateşkes' çağrısı yaptı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitiren çocukların isimlerini okudu ve ateşkes çağrısında bulundu.

Avustralya'nın Melbourne, Sydney, Adelaide ve Brisbane kentlerinde on binlerce kişi, Filistin'e destek gösterilerine katılarak, "ateşkes" çağrısı yaptı.

ABC News'un haberine göre, Filistin'e destek için gösterilere katılan binlerce kişi, Melbourne kentindeki Victoria Devlet Kütüphanesi'nden, parlamento binasına yürüdü.

Gazze'de "ateşkes çağrısı" mesajları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, "Albanese saklanamazsın. Soykırımı destekliyorsun." sloganlarıyla Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i de eleştirdi.

Protestolara, ABD'ye ait gizli belgeleri açıklamakla suçlanan Wikileaks internet sitesinin kurucusu ve Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın babası John Shipton da katıldı.

Shipton, kalabalığa seslendiği konuşmada Filistin'e desteğini belirterek, "Orta Doğu'nun, Batı Asya'nın üzerinde yas ve öfke bulutu, bir fırtına bulutu var." dedi.

Öte yandan, Yeni Güney Galler Eyaletinin Sydney kentindeki Hyde Park'ta toplanarak, "Şimdi ateşkes" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, daha sonra İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitiren çocukların isimlerini okudu.

Güney Avustralya eyaletinin Adelaide kentinde ise göstericiler, Güney Avustralya Parlamentosu önünde toplanarak ateşkes çağrısında bulundu.

Göstericilerden biri, "Lütfen ateşkes yapın. Lütfen, doğum belgesinden önce ölüm belgesi verilen bebekleri kurtarın." diye konuştu.

Queensland eyaletinin Brisbane kentinde de yaklaşık 1000 kişi Filistin'e destek vermek amacıyla toplandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 65'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.