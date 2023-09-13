Avustralya'da Ev Tadilatı Sırasında Havan Mermisi Bulundu

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir evin tadilatı sırasında havan mermisi bulundu. Tesisatçı Elliott Doughty, evinin arka bahçesinde toprakta bir cisim buldu ve yetkililere haber verdi. Yapılan incelemeler sonucu mermi aktif değildi ve güvenli bir şekilde imha edileceği açıklandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NWS) eyaletindeki bir evin tadilatı sırasında havan mermisi bulundu.

ABC News'in haberine göre tesisatçı Elliott Doughty, Sydney kentinin güney kıyısında yer alan Bulli banliyösündeki yeni evinin arka bahçesinde tadilat yaparken toprakta bir cisim buldu.

Doughty, basına yaptığı açıklamada, 30 santimetre uzunluğundaki cismi temizledikten sonra bir havan mermisi olduğunu anladığını, cismi komşularına gösterdikten sonra yetkililere haber verdiklerini ifade etti.

Ev sahibinin yaptığı ihbarın ardından polis bomba imha ekibi, itfaiye ve kurtarma ekibi ile Avustralya Savunma Kuvvetleri personeli eve giderek yolu ulaşıma kapattı.

Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu havan mermisinin aktif fünyesinin bulunmadığını tespit etti.

Avustralya Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "bozulmuş" olan havan mermisinin taşınmasının güvenli olduğu ve imha edileceği bildirildi.