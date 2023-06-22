Avustralya'da eski rahip 72 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Katolik kiliselerinde görev yaptığı dönemlerde çocuklara yönelik cinsel istismardan suçlu bulunarak mahkum edilen eski rahibin son itirafıyla mağdur ettiği çocuk sayısının 72'ye çıktığı bildirildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Katolik kiliselerinde görev yaptığı dönemlerde çocuklara yönelik cinsel istismardan suçlu bulunarak mahkum edilen eski rahibin son itirafıyla mağdur ettiği çocuk sayısının 72'ye çıktığı bildirildi.

Geçen yıldan beri mahkumiyetini yatalak sürdüren, Ballarat şehrinin eski rahibi 89 yaşındaki Gerald Ridsdale, kentteki mahkemeye hapishane hastanesinde kaydedilen video aracılığıyla yeni itirafta bulundu.

Ridsdale, Victoria eyaletinin kuzeybatısındaki Horsham kentindeki okulda yardımcı rahip olarak çalıştığı 1987 yılında 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Söz konusu itirafı sonrası mağdur ettiği çocuk sayısı 72'ye çıkan rahip, 15 Ağustos'ta 193'üncü suçlaması nedeniyle tekrar mahkemeye çıkacak.

Yeni mağdurların ortaya çıkması veya kendi itiraflarıyla hapis cezası 7 kez uzatılan Ridsdale'in tahliye tarihi, Nisan 2027'ye kadar uzatılmıştı.

Böylece 1994 yılından beri cezaevindeki Ridsdale, görev yaptığı 1961-1988 yıllarında çocuklara yönelik cinsel istismardan suçlu bulunarak 39 yıl hapse mahkum edilmişti.

2017 yılında yapılan hükümet soruşturmasında, rahibin 29 yıllık meslek hayatında 16 görev yeri değiştirmiş olması, kilisenin suçu örtbas etme çabası olarak değerlendirilmişti.