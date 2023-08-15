Avustralya'da eski rahibin cezası bir yıl artırıldı
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Avustralya'da çocukların cinsel istismarı suçundan hüküm giyen eski bir rahibin, 72'nci kurbanının suçlamalarını kabul etmesi üzerine cezası bir yıl daha artırıldı. Victoria eyaletindeki mahkeme, 89 yaşındaki rahibin 1987'de bir Katolik okulunda 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasını kabul etmesiyle cezasını 40 yıla çıkardı. Eski rahibin suçlarıyla ilgili olarak daha fazla kurbanın ifade vermesiyle cezası 8 kez ağırlaştırılmıştı.
Avustralya'da "çocukların cinsel istismarı" suçundan 39 yıl hapis cezası bulunan eski rahibin, 72'nci kurbanının suçlamalarını kabul etmesinin ardından cezasının bir yıl artırılmasına karar verildi.
Victoria eyaletindeki Ballarat Magistrates Mahkemesi, 89 yaşındaki Gerald Ridsdale'in, "1987'de Horsham şehrinde bir Katolik okulunda çalışırken 13 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu" suçlamasını kabul etmesiyle cezasına 12 ay ekledi. Böylece Ridsdale'in cezası, 40 yıla çıkmış oldu.
Duruşmaya hapishanedeki hasta yatağından video bağlantısı aracılığıyla katılan Ridsdale'in duruşma boyunca gözlerini kapattığı aktarıldı.
Mahkeme Hakimi Hugh Radford, eski rahibe muhtemelen hapiste öleceğini söyledi.
Eski rahibin hapis cezası, yıllar içinde daha fazla kurbanının cinsel istismar skandalları hakkında konuşmaya başlamasıyla 8 kez ağırlaştırıldı.
Victoria'da çeşitli okul ve kiliselerde 1961 ile 1988 yılları arasında rahip olarak görev yapan Ridsdale, 193 cinsel istismar suçundan mahkum olmuş ve 1994'te hapse girmişti.
Ridsdale, 29 sene boyunca 16 kilisede görev yapmıştı.
Kilise, Ridsdale'in suçlarını örtbas etmeye çalışmış
Hükümetin 2017'de çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları hakkında yürüttüğü tahkikat, kilisenin, Ridsdale'in görev yerini sürekli değiştirmek suretiyle eski rahibin suçlarını örtbas ettiği bulgusuna ulaşmıştı.
Tahkikat, 2014'te Vatikan'da üçüncü en yüksek rütbeli din adamı olan Avustralyalı Kardinal George Pell'in, Ridsdale'in tutuklanmadan yıllar önce çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu bildiğini ortaya çıkarmıştı.
Ocak ayında ölen Pell de cinsel taciz suçlamasıyla hakkındaki karar bozulana kadar 13 ay hapis yatmıştı.