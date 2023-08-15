Avustralya'da eski rahibin cezası bir yıl artırıldı

Avustralya'da çocukların cinsel istismarı suçundan hüküm giyen eski bir rahibin, 72'nci kurbanının suçlamalarını kabul etmesi üzerine cezası bir yıl daha artırıldı. Victoria eyaletindeki mahkeme, 89 yaşındaki rahibin 1987'de bir Katolik okulunda 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasını kabul etmesiyle cezasını 40 yıla çıkardı. Eski rahibin suçlarıyla ilgili olarak daha fazla kurbanın ifade vermesiyle cezası 8 kez ağırlaştırılmıştı.