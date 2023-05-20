Avustralya'da demans hastası kadına şok tabancasıyla vuruldu

Avustralya polisinin, 17 Mayıs'ta 95 yaşındaki demans hastası kadını elinde bıçak olduğu için iki defa şok tabancasıyla vurup kafatasının çatlamasına neden olduğu olay, ülkede infial yarattı. Yürüteçle yürüyebilen ve 45 kilo olan Clare Nowland'a orantısız güç uygulayan polisler, eleştirilerin hedefi olurken olay hakkında soruşturma açıldı.

Avustralya polisinin, 17 Mayıs'ta 95 yaşındaki demans hastası kadını elinde bıçak olduğu için iki defa şok tabancasıyla vurup kafatasının çatlamasına neden olduğu olay, ülkede infial yarattı. Yürüteçle yürüyebilen ve 45 kilo olan Clare Nowland'a orantısız güç uygulayan polisler, eleştirilerin hedefi olurken olay hakkında soruşturma açıldı.

Avustralya'da polis, 17 Mayıs'ta yaşlılar evinde kalan demans hastası Clare Nowland'ın eline bir bıçak alarak dışarıya çıkması üzerine olay yerine gelerek yaşlı kadını şok tabancasıyla iki defa vurdu. Şok tabancasından gelen elektriğin etkisiyle yere düşen Nowland'ın kafatasında çatlama oldu ve hastanenin yoğun bakımında tedavi görmeye başladı. Olayın basına yansımasıyla 'yürüteçle yürüyen ve 45 kilo' olan Nowland'a orantısız güç kullanmakla suçlanan polis, eleştirilen hedefi oldu. Polis yetkilileri olay hakkında soruşturma açtı.Sosyal medyada polisin olaya dair vücut kamerası görüntülerinin yayımlanması için baskı yapılırken Avustralya Yeşiller Partisi Milletvekili Sue Higginson, "Bu polisler, bir bakım tesisinde 95 yaşındaki bir kadını bir kez değil İKİ KEZ şok vermek için nasıl bir yakın kişisel tehlike yaşadılar? Bu çok çirkin, bakıma ve şefkate ihtiyacı olan bir kişiyle karşılaştıklarında silaha uzanan polislerin, insanlar için oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gösteriyor" açıklamasını yaptı.