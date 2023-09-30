Avustralya'da Balina Çarpması Sonucu Tekne Alabora Oldu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Avustralya'da denize açılan teknenin balinanın çarpması sonucu alabora olması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Teknede bulunan diğer kişinin durumu ise stabil.

Avustralya'da denize açılan teknenin balinanın çarpması nedeniyle alabora olması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

ABC News'in haberine göre, sabah saatlerinde tekneyle Sdyney'de açılan iki kişinin bulunduğu tekne, balinanın çarpması sonucu alabora oldu.

Teknede bulunan 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorlar, hastaneye kaldırılan teknedeki diğer kişinin durumunun stabil olduğunu söyledi.

Polis, teknedeki iki kişinin aynı aileden olduğunu ve yakınlarının olaydan haberdar edildiğini aktardı.

Yetkililer, balinaların genellikle zararsız olduğunu ancak bu tarz kazaların çok nadir de olsa yaşanabileceğini bu nedenle balinalardan en az 100 metre uzak durulması gerektiğini kaydetti.